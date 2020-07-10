2020-07-10T15:21:09+03:00
Происшествия

Смелая жительница Воронежа напугала дерзкого грабителя

Мужчина пытался сдернуть с женщины золотую цепочку, но ему пришлось в страхе убегать
Олег ИВАНОВ
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Вечером 8 июля 59-летняя женщина возвращалась домой по Ленинскому проспекту от остановки общественного транспорта. Примерно в 18.10 сзади к ней подбежал незнакомец и дернул изо всех сил золотую цепочку. Благо, женщина не растерялась и успела схватить украшение на шее. Наглый грабитель тут же убежал.

Однако женщина решила не спускать такую дерзость. Тем более она запомнила приметы нападавшего. По камерам видеонаблюдения оперативники установили маршрут грабителя. На улице Ростовской его задержали. Оказалось, что преступником был 36-летний житель Южного микрорайона.

В отделе полиции он признался, что ему были нужны деньги, но он испугался, когда женщина стала сопротивляться.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Грабитель находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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