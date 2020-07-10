Воронежцы назвали самый желанный для проживания район города

10 Июль 2020 2020-07-10T14:43:09+03:00

Также горожане рассказали, где бы они не согласились жить ни за что

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Знаете какой район Воронежа можно считать самым комфортным? Советский! Да-да, именно здесь хотели бы жить 15,2% воронежцев. К такому выводу пришли эксперты института общественного мнения «Квалитас». Даже Центральный район немного отстал по популярности (13,8% выбрали его).

Однако некоторые горожане могут поспорить с такими результатами. Дело в том, что социологи разделили Коминтерновский район и Северный микрорайон. В итоге получилось, что оба варианта набрали по 12,7%. Так что если их результаты сложить, выходит иная картина.

11% полностью устраивала бы жизнь в Железнодорожном районе, 12,5% - в Левобережном. Удивительно, но совсем немногие считают своим районом мечты Ленинский - всего 7,5%. Остальные воронежцы (14,6%), участвовавшие в опросе, и вовсе мечтают уехать в пригород.

Похоже, наиболее дискомфортным воронежцы считают Левобережный район. По крайней мере, 29,8% опрошенных не хотели бы там жить. Виной ли тому дурная в прошлом репутация? Сказать трудно.

Второе место в этом антирейтинге занимает Северный микрорайон, 17,7% горожан не согласились бы жить на этой и без того густонаселенной территории. Их могли отпугнуnm постоянные пробки.

Также 12% ни за что не стали бы переезжать в Железнодорожный район. Против Центрального 6,3% , а Коминтерновского - 6%, еще 4,8% не нравится Советский район. Всего 1,7% человек что-то имеют против Ленинского района. Остальные затруднились ответить на вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU