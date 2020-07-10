2020-07-10T13:58:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области девушка на «Тойоте» наехала на упавшего 6-летнего велосипедиста

Мальчик с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Ребенок не был экипированы в защитную формуРебенок не был экипированы в защитную формуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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9 июля примерно в 19.30 по краю улицы Садовая в селе Анцелович Россошанского района ехал 6-летний мальчик на велосипеде. За ребенком следила его 30-летняя мать. Она была на расстоянии около 20 метров от сына.

У дома №2 малыш не справившись с управлением велосипеда, потерял равновесие и упал на проезжую часть дороги. В это время ему навстречу по своей полосе ехал автомобиль «Тойота Королла», за рулем которого была 24-летняя жительница Россоши. Девушка не успела затормозить перед внезапного появившемся ребенком и наехала на него.

В результате мальчик с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Ребенок не был экипированы в защитную форму.

- Помните, что важно не только рассказать детям о требованиях ПДД, но и обеспечить их средствами защиты. Шлем, налокотники и наколенники повысят безопасность ребенка и позволят избежать серьезных травм в случае падения, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области.

Но не менее важно, чтобы ребенок оставался постоянно под присмотром взрослых и не допускать появления детей в местах, где возможно появление автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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