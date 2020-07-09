2020-07-09T23:29:31+03:00
Общество

С 10 июля в Воронеже снова начнет ходить троллейбус №8

В первый день на линии выйдут пять машин, которые будут работать с интервалом в 20 минут
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Количество машин постепенно будет увеличиваться.Количество машин постепенно будет увеличиваться.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
Изменить размер текста:

В Воронеже троллейбусный маршрут №8 «ВГУ - Северо-Восточный район» возобновит работу с 10 июля. Как сообщила пресс-служба мэрии, на проспекте Революции (на участке от улицы Степана Разина до Карла Маркса) заменили опоры, завершили демонтаж старой и монтаж новой контактной сети. А именно из-за реконструкции главной улицы города в начале апреля троллейбус отменили.

- Первоначально маршрут будет работать в тестовом режиме для постепенной и равномерной загрузки трансформаторной подстанции. В первый день на него выйдут пять троллейбусов, которые будут работать со средним интервалом 20-25 минут. При штатной работе подстанции количество машин постепенно увеличится, - пояснили в городской администрации.

Отметим, в конце июня в Воронеж поступила последняя партия троллейбусов из Москвы. Всего из столицы к нам привезли 15 машин. На возобновленный маршрут № 8 они не выйдут. Техника еще проходит диагностику и другие необходимые процедуры. После чего управление транспорта решит, на какие маршруты выпустят троллейбусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детские лагеря в Воронежской области откроются с 12 июля
С 10 июля в Воронеже снова начнет ходить троллейбус №8
В Воронеже женщина с донорской почкой родила дочку
Воронежца, не удалившего тонировку с машины, оштрафовали на 1000 рублей
Под Воронеже в реке Дон утонул подросток
В Воронеже вернули фирменный двухэтажный поезд в Москву
В Воронеже в ночь с 9 на 10 июня будут ремонтировать 5 улиц
Жителю Воронежской области грозит до 3 лет за сушеный мак
В Воронежской области утвердили новый почетный знак для врачей
На одну дорогу - 4500 вагонов с камнем!
Анатолий Попов: «Сбербанк - самый активный участник государственной программы кредитования под 2%»
Под Воронежем незаконное строительство многоэтажки вдруг оказалось законным
С безопасным ускорением
Полицейские проведут проверки воронежских мотоциклистов
На трассе под Воронежем по дороге разлетелись бутылки с автохимией
Азербайджанец привез в Воронеж на автобусе из Санкт-Петербурга килограмм героина
Жительница Воронежа лишилась восьми тысяч рублей, купив железнодорожные билеты
В Воронеже опять провалились торги на 55 квартир для детей-сирот
Из-за ремонта коллектора возле воронежского «Максимира» на ул.25 января перекроют движение до 15 августа
В Воронежской области будут судить школьника, который вонзил серп в спину односельчанину
В Воронеже пятилетняя девочка на самокате провалилась в открытый люк
Подробности растраты 1,7 млн. на воронежском госпредприятии: деньги шли дочке руководителя, живущей во Франции
В Воронежской области будут судить водителя, сбившего 72-летнюю женщину
В Воронеже подсчитали среднюю зарплату инкассатора
Семья с тремя детьми провела несколько часов в жару на трассе под Воронежем из-за сломавшейся машины