С 10 июля в Воронеже снова начнет ходить троллейбус №8

9 Июль 2020 2020-07-09T23:29:31+03:00

В первый день на линии выйдут пять машин, которые будут работать с интервалом в 20 минут

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В Воронеже троллейбусный маршрут №8 «ВГУ - Северо-Восточный район» возобновит работу с 10 июля. Как сообщила пресс-служба мэрии, на проспекте Революции (на участке от улицы Степана Разина до Карла Маркса) заменили опоры, завершили демонтаж старой и монтаж новой контактной сети. А именно из-за реконструкции главной улицы города в начале апреля троллейбус отменили.

- Первоначально маршрут будет работать в тестовом режиме для постепенной и равномерной загрузки трансформаторной подстанции. В первый день на него выйдут пять троллейбусов, которые будут работать со средним интервалом 20-25 минут. При штатной работе подстанции количество машин постепенно увеличится, - пояснили в городской администрации.

Отметим, в конце июня в Воронеж поступила последняя партия троллейбусов из Москвы. Всего из столицы к нам привезли 15 машин. На возобновленный маршрут № 8 они не выйдут. Техника еще проходит диагностику и другие необходимые процедуры. После чего управление транспорта решит, на какие маршруты выпустят троллейбусы.

ИСТОЧНИК KP.RU