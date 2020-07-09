Воронежца, не удалившего тонировку с машины, оштрафовали на 1000 рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T19:12:27+03:00

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За два часа рейда по выявлению тонированных автомобилей полицейские выявили в Воронеже 18 автомобилистов-нарушителей. 16 из них выдали предписание об устранении. А двоих оштрафовали – за неповиновение предыдущему предписанию: им госавтоиспекторы ранее вынесли предупреждения за тонировку автомобилей. Однако автовладельцы в 10-дневный срок не устранили выявленное нарушение.

31-летнего водителя автомобиля «Опель Инсигния», не снявшего цветную пленку с передних боковых стекол, оштрафовали на 1000 рублей. 21-летнего водителя «Лады Приоры» оштрафовали на 600 рублей за подобное нарушение, да еще на 1000 рублей за неоплаченные штрафы.

С начала года сотрудники ДПС привлекли к дминистративной ответственности более 3,5 тысяч водителей, управлявших автомобилями с тонировкой.

ИСТОЧНИК KP.RU