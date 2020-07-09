Под Воронеже в реке Дон утонул подросток

9 Июль 2020 2020-07-09T18:15:05+03:00

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В реке Дон в Каменском районе утонул подросток. Тело 15-летнего мальчика выловили из воды 9 июля.

- Предположительно, ребенок утонул, переплывая с друзьями реку, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели призывают родителей усилить контроль за детьми, особенно в дни каникул. Объяснить им правила безопасности в быту и на воде.

Напомним, за первую неделю июля в Воронеже утонули два человека

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ИСТОЧНИК KP.RU