В Воронеже вернули фирменный двухэтажный поезд в Москву

9 Июль 2020 2020-07-09T17:51:47+03:00

Утром снова можно будет уехать в Москву на фирменном двухэтажном поезде. Фото: из архива «КП»

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В РЖД сообщили, что с 10 июля возвращают фирменный двухэтажный поезд № 737/738 «Воронеж – Москва». Он будет отправляться с вокзала Воронеж-1 в 7.33. В столицу на Казанский вокзал поезд прибудет в 13.53. Напомним, он был отменен в апреле из-за эпидемии коронавируса.

Еще раньше – 27 июня – снова пустили двухэтажный поезд №739/740 «Москва-Воронеж». А вот еще один – скорый под номером 25/26 из Воронежа в столицу пока еще не вернули. Видимо, здесь дело уже не в эпидемии, а в наличии спроса.

В связи с ситуацией с коронавирусом поезда дальнего следования оборудовали бесконтактными термометрами. Выездная бригада делает уборку не менее четырех раз в день с применением средств дезинфекции. Воздух в поездах обеззараживают ультрафиолетовыми лампами. У проводников должен быть запас масок и перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU