Жительница Воронежа лишилась восьми тысяч рублей, купив железнодорожные билеты

9 Июль 2020 2020-07-09T15:58:58+03:00

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50-летняя жительница Воронежа лишилась восьми тысяч рублей из-за действий мошенников. Именно столько ей нужно было заплатить за железнодорожные билеты на поезд. Однако пострадавшая решила воспользоваться не официальными сайтами по продаже билетов, а попала на так называемый фишинговый сайт-двойник, который нашла сама в Интернете.

- При бронировании она ввела данные своей банковской карты и указала CVV-код на оборотной стороне. После этого с ее счета списали около 8 тысяч рублей. В итоге железнодорожные билеты на указанную электронную почту ей так и не поступили, - пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.

После этого женщина обратилась в полицию. Там рассказали, что только за прошедшие сутки стражи порядка зафиксировали три обращения от воронежцев, пострадавших от действий мошенников. В общей сложности люди лишились 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU