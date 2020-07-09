В Воронежской области будут судить школьника, который вонзил серп в спину односельчанину

9 Июль 2020 2020-07-09T15:30:18+03:00

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В Воронежской области будут судить 17-летнего подростка. В октябре прошлого года в ходе драки он сделал инвалидом своего оппонента.

Потасовка произошла в селе Великоархангельское Бутурлиновского района: двое местных мужчин повздорили с компанией людей цыганской внешности, как сообщает областная прокуратура. В последней было не менее пяти человек, в том числе вышеназванный подросток.

Юноша ударил кулаком в лицо своему оппоненту, а потом догнал его и покалечил: когда мужчина стал убегать в свой двор, подросток догнал его и ударил в спину металлическим серпом. Его острый конец пробил грудную клетку и повредил позвоночный канал. В итоге селянин остался инвалидом: самостоятельно передвигаться он больше не сможет.

После драки юноша и его друзья скрылись. Произошедшее вызвало в селе большой общественный резонанс: потасовку и ее последствия обсуждали даже на внеочередном заседании Совета народных депутатов Великоархангельского поселения.

Подросток вину свою признает полностью. Судить его будут в Бутурлиновке. Пострадавший мужчина намерен взыскать с него 700 тысяч рублей компенсации за причиненный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU