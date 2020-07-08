11 работников Нововоронежской АЭС стали кандидатами в управленческий кадровый резерв Росатома

8 Июль 2020 2020-07-08T08:37:56+03:00

На Нововоронежской АЭС состоялись «круглые столы», в ходе которых руководители подразделений обсудили итоговые оценки сотрудников по системе «РЕКОРД»

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«РЕКОРД» - корпоративная система развития кадрового потенциала, призванная оценить эффективность деятельности персонала атомной станции. По итогам оценки специалисты отдела развития персонала НВАЭС сформировали список лиц, рекомендованных в качестве преемников на руководящие должности на НВАЭС, и список кандидатов из 11 человек для отбора в управленческий кадровый резерв (УКР) Госкорпорации «Росатом».

«Работники атомной станции, обеспечивающие её безопасную эксплуатацию, - носители уникальных знаний и навыков. Наша задача – минимизировать риски, связанные с некомплектностью ключевых должностей. Поэтому мы формируем кадровый резерв из лиц, имеющих право замещения вышестоящих позиций. Определили требования по управлению карьерой, провели отбор и независимую оценку кандидатов. Организовали их подготовку в соответствии с индивидуальными программами. На сегодняшний день в управленческий кадровый резерв Нововоронежской АЭС зачислены 36 сотрудников: это резервисты, которые проходили отбор с 2017 по 2019 годы», - рассказала начальник отдела развития персонала Нововоронежской АЭС Любовь Бризицкая.

Кандидатам в кадровый резерв Росатома предстоит пройти оценку вышестоящим руководителем и кадровой службой предприятия. Они проведут очную встречу с каждым претендентом, при этом будут учитываться результаты оценки «РЕКОРД».

По итогам оценочных мероприятий определится итоговый состав кадрового резерва отрасли. «Атомных» резервистов ожидает интересный образовательный путь длиною в 2 года, наполненный взаимодействием с новыми людьми внутри дивизиона и отрасли, а также реализация индивидуальных проектов, направленных на достижение стратегических целей.

Резервистов могут назначить не только на вышестоящие руководящие должности на НВАЭС. Кандидаты также могут занять руководящие позиции в других филиалах «Концерна Росэнергоатом» и участвовать в международных проектах.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.