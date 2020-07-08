В Воронеже во дворе дома устроили бассейн для детей

8 Июль 2020 2020-07-08T08:32:01+03:00

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Во дворе одного из домов на площади Заставы поставили приличных размеров бассейн. Малыши с удовольствием плескались в нем. А фото разместили в городских пабликах.

Большинство воронежцев, заинтересовавшихся постом, говорили о «белой» зависти. В жару за 30 градусов (а 6 июля был повторен температурный рекорд) все мечтают охладиться. А тут детям можно это сделать, не отходя от дома.

Об опасности заражения было пару постов, но не более. Им сразу ответили, что это происходило на огражденной территории, где все друг друга знают.

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ИСТОЧНИК KP.RU