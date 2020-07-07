В Воронеже сказочный поселок Рыбачий отгораживают забором от «туристов»

7 Июль 2020 2020-07-07T22:34:26+03:00

Управа района, в территории которой расположены земли, не в праве производить демонтаж

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До поселка Рыбачий, что расположен на территории Нагорной дубравы, при желании можно легко добраться пешком от «Олимпика». Чем и пользовались жители Северного микрорайона, желающие посмотреть на уютные необычные домики, набрать воду из родника или искупаться в этом месте. Однако теперь эта возможность оказалась под угрозой.

Популярность, которую обрел поселок, сыграла злую шутку с местными жителями: по их словам, «туристов» становится с каждым годом все больше и ведут они себя все шумнее. Заглядывают, по словам горожан, и пьяные компании, с которыми вступать в диалог бессмысленно. Вот и решили дачники огородить Рыбачий от внешнего мира забором.

Но ведь есть и вторая сторона - те, кто отдыхал вполне культурно и никому не мешал. Теперь уже у этих воронежцев возник вопрос: «Насколько законно преграждать так путь к воде?»

Как пояснили в районной управе, поселок Рыбачий находится в пользовании на 49 лет. Это земли лесного фонда, а правообладатель - Российская Федерация. Ограждения предварительно стоят в границах земельного участка.

Управа, в территории которой расположены земли, не в праве производить демонтаж, так как это не муниципальная земля. Демонтировать их, в случае нарушения, можно будет только по решению суда.

В 2015 году крупный пожар случился в поселке Рыбачий. Огненное зарево видели с обоих берегов реки Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU