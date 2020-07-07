Воронежца арестовали на сутки из-за тонировки на автомобиле

7 Июль 2020 2020-07-07T19:33:00+03:00

Оказалось, что ранее молодому водителю уже выносили требование удалить тонировку со стекол Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Молодого водителя уже предупреждали, что затемнение нужно удалить

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5 июля примерно в 10.30 у дома №86 по улице Ворошилова инспекторы для проверки документов остановили 24-летнего воронежца на автомобиль Hyundai Solaris. Полицейских привлекла машина с тонированными передними боковыми стеклами.

Оказалось, что ранее молодому водителю уже выносили требование удалить тонировку со стекол, однако тот проигнорировал замечание. Теперь же ему предстоит ответить за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Ленинский районный суд признал воронежца виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU