2020-07-07T19:33:00+03:00
Общество

Воронежца арестовали на сутки из-за тонировки на автомобиле

Молодого водителя уже предупреждали, что затемнение нужно удалить
Олег ИВАНОВ
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Оказалось, что ранее молодому водителю уже выносили требование удалить тонировку со стеколОказалось, что ранее молодому водителю уже выносили требование удалить тонировку со стеколФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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5 июля примерно в 10.30 у дома №86 по улице Ворошилова инспекторы для проверки документов остановили 24-летнего воронежца на автомобиль Hyundai Solaris. Полицейских привлекла машина с тонированными передними боковыми стеклами.

Оказалось, что ранее молодому водителю уже выносили требование удалить тонировку со стекол, однако тот проигнорировал замечание. Теперь же ему предстоит ответить за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Ленинский районный суд признал воронежца виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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