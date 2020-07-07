В Воронеже нашли девочку, сбежавшую из дома на Дальних Садах

7 Июль 2020 2020-07-07T19:00:46+03:00

К счастью, с ней все хорошо - она жива и здорова

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Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» завершили поиски 15-летней школьницы, которая ушла 6 июля в 15.30 из своего дома на Дальних Садах. К счастью, с девушкой все хорошо - она жива и здорова. По одной из версий, она поругалась с родителями и поэтому решила не выходить на контакт.

Как оказалось, подросток долгое время просто ходила по лесу. Далеко она так и не ушла. Как сообщили в «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, девочку обнаружили в лесу после чего передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU