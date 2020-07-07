2020-07-07T15:53:23+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области 40 минут слушал по телефону, как его обсуждает сожительница со знакомыми

Мужчине стало обидно и он сильно побил свою женщину
Татьяна МИСТЮКОВА
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Архив "КП".Архив "КП".
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Вчера полицейские Хохольского района возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя села Гремячье. Статью ему вменяют серьезную - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Так, по версии следствия 5 июля подозреваемый повздорил со своей 50-летней дамой сердца. Конфликт, как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, произошел из-за того, что женщина несколько дней не появлялась дома у своего гражданского супруга.

По словам подозреваемого,он ей звонил, спрашивал, когда вернется? Однако дама отказалась с ним разговаривать, но при этом забыла отключить сотовую связь, а затем начала обсуждать его со знакомыми, причем в непечатных выражениях. Гражданский супруг 40 минут "висел" на трубке и слышал все, что она про него говорила.

А на следующий день женщина к нему вернулась. Они вместе выпили, вот тут у мужчины и развязались руки - от обиды он ей припомнил услышанное по телефону, а затем как следует избил - ударил несколько раз в голову и по телу.

В итоге мужчину задержали, на время следствия ему избирают меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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