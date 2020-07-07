2020-07-07T15:47:03+03:00
Общество

В Воронеже массово продавали фальшивые больничные

Возбуждено 7 уголовных дел из-за поддельных листков нетрудоспособности
Олег ИВАНОВ
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Сотрудники сразу нескольких компаний Воронежа принесли работодателям фальшивые больничный: документы якобы выдали в городских поликлиниках № 3 и №4. Правда, вскоре выяснилось, что медорганизации не выдавали никаких документов, и медицинскую помощь горожанам не оказывали.

В прокуратуру Коминтерновского района по этому делу обратился управляющий Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Поняв, какой оборот принимает дело, воронежцы признались, что больничные листы купили в интернете.

Прокуратура района направила материалы проверок в следственные органы. Возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение заведомо поддельного официального документа).

ИСТОЧНИК KP.RU

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