В Воронеже улица Кости Стрелюка станет односторонней

7 Июль 2020 2020-07-07T15:20:06+03:00

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В администрации Воронежа рассказали об изменении схемы движения на одной из городских улиц. Речь идет об ул. Кости Стрелюка, вернее ее части, которая с 21 июля станет односторонней.

- Для повышения безопасности движения и увеличения пропускной способности автодороги, участок улицы Кости Стрелюка - от улицы Карла Маркса до Володарского - станет односторонним для движения автомобилей, - пояснили в мэрии.

Эта дорога, хотя и не сильно обремененная трафиком, доставляет автомобилистам трудности - на узкой проезжей части не просто разъехаться двум встречным автомобилям, в том числе и из-за припаркованных у обочины транспортных средств.

Также в администрации напомнили, что односторонними являются ул. Володарского (от Орджоникидзе до Таранченко) и участок Кости Стрелюка (от Володарского до Плехановской).

ИСТОЧНИК KP.RU