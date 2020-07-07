2020-07-07T14:59:11+03:00
Общество

Открываются торговые центры, СПА-салоны и детские лагеря: в Воронежской области ослабили ограничения по коронавирусу

Однако режим самоизоляции продолжает действовать для пенсионеров
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Наверное, самая радостная весть для большинства жителей региона: полностью разрешена розничная торговля, в том числе в торговых центрах.Наверное, самая радостная весть для большинства жителей региона: полностью разрешена розничная торговля, в том числе в торговых центрах.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области вновь продлили режим самоизоляции: на этот раз до 20 июля включительно. Соответственно людям старше 65 лет придется еще посидеть дома —работающим пенсионерам для этого оплатят специальный больничный.

Однако, как сообщили 7 июля в региональном правительстве, на фоне снижения заболеваемости в регионе принял ряд очередных мер по перезагрузке экономики.

Наверное, самая радостная весть для большинства жителей региона: полностью разрешена розничная торговля, в том числе в торговых центрах.

Также открываются СПА-салоны, массажные салоны, сауны, бани и прочие подобные заведения.

- Запускается детский оздоровительный отдых с беспрецедентными мерами безопасности в лагерях. Для этого есть все разрешения и рекомендации Роспотребнадзора. Количество детей в отрядах — не более 50% от проектной вместимости. Не разрешается работа палаточных лагерей, - уточнили в пресс-службе облправительства.

Начинаются оздоровительные (но пока не медицинские) процедуры в санаторно-курортных подведомственных организациях. Правда, людей старше 65 лет туда все равно не пустят. Также не работает пока санаторий для ветеранов и участников ВОв, подведомственный департаменту соцзащиты.

Напомним, с 30 июня региональные власти также значительно ослабили режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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