Открываются торговые центры, СПА-салоны и детские лагеря: в Воронежской области ослабили ограничения по коронавирусу
В Воронежской области вновь продлили режим самоизоляции: на этот раз до 20 июля включительно. Соответственно людям старше 65 лет придется еще посидеть дома —работающим пенсионерам для этого оплатят специальный больничный.
Однако, как сообщили 7 июля в региональном правительстве, на фоне снижения заболеваемости в регионе принял ряд очередных мер по перезагрузке экономики.
Наверное, самая радостная весть для большинства жителей региона: полностью разрешена розничная торговля, в том числе в торговых центрах.
Также открываются СПА-салоны, массажные салоны, сауны, бани и прочие подобные заведения.
- Запускается детский оздоровительный отдых с беспрецедентными мерами безопасности в лагерях. Для этого есть все разрешения и рекомендации Роспотребнадзора. Количество детей в отрядах — не более 50% от проектной вместимости. Не разрешается работа палаточных лагерей, - уточнили в пресс-службе облправительства.
Начинаются оздоровительные (но пока не медицинские) процедуры в санаторно-курортных подведомственных организациях. Правда, людей старше 65 лет туда все равно не пустят. Также не работает пока санаторий для ветеранов и участников ВОв, подведомственный департаменту соцзащиты.
Напомним, с 30 июня региональные власти также значительно ослабили режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU