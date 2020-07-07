В Воронежской области до 20 лет лишения свободы грозит банде наркоторговцев

7 Июль 2020 2020-07-07T12:49:25+03:00

21-летний наркосбытчик сейчас находится под домашним арестом. Двое его старших товарищей - под стражей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Окончено расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, летом 2019 года в Воронежской области была создана организованная группа наркоторговцев. Они «работали» в Воронеже и Россошанском районе. Помимо 21-летнего воронежца в банду вошли 37 и 34-летний жители Россоши.

Действовали дилеры по простой схеме: воронежец забирал в лесу крупные партии синтетических наркотиков трех видов: N-метилэфедрон, a-пирролидиновалерофенон и мефедрон, а также синтетический гашиш и марихуану. А его сообщники фасовали их на более мелкие партии и раскладывали в Россошанском районе.

- В октябре 2019 года в тайниках и съемных квартирах сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области изъяли около 500 граммов запрещенных веществ, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

21-летний наркосбытчик сейчас находится под домашним арестом. Двое его старших товарищей - под стражей. Дело направлено в Россошанский районный суд. Всем троим грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU