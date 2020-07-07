В Воронеже мошенник снял со счетов пенсионерки 1,3 миллиона рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T11:59:07+03:00

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Кошмарным выдался день 6 июля для 64-летней жительницы Советского района. Пожилой женщине позвонил незнакомец и заявил, что с ее карты списывают деньги неизвестные преступники. После чего посоветовал провести «защитную» операцию. Для этого, как водится, потребовались все пароли из смс-сообщений, приходивших на мобильный телефон пенсионерки. Она согласилась продиктовать все цифры и таким образом дала незнакомцу доступ к ее личному кабинету, Вскоре пожилая енщина узнала, что с ее карт сняли 1,3 миллиона рублей. Наконец-то поняла, что стала жертвой мошенника, и позвонила в полицию.

- Всего 6 июля случилось 20 мошенничеств. Аферисты отобрали у доверчивых жителей области более 2,4 миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. – В очередной раз обращаемся к гражданам: не сообщайте незнакомым людям данные ваших банковских карт, под какими бы предлогами они не просили это сделать.

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ИСТОЧНИК KP.RU