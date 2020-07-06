2020-07-06T20:19:47+03:00
Общество

Под Воронежем на заводе замороженного хлеба создадут 600 рабочих мест

Производство появится в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
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6 июля на встрече губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров корпорации «АЕОН» Романом Троценко обсуждали проект завода замороженного хлеба в особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе.

Идея производства - хлеб доводится до готовности 90%, а затем замораживается при температуре –18°C. В таком виде его доставляют в точки продаж. Там хлеб доводят до полной готовности в специальных печах. Такой необычный продукт будут поставлять в розничные сети центральной части России.

Роман Троценко заявил, что на данный момент арендован участок под производство в особой экономической зоне. Завод разместят на площади 18 гектаров, проект обойдется в 4,5 миллиарда рублей. И что особенно важно для местных жителей, на заводе планируют создать 600 рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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