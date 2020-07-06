В Воронеже водителя «Мицубиси» за тонировку стекол посадили на двое суток

6 Июль 2020 2020-07-06T19:54:03+03:00

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4 июля в 14.30 у дома № 43 на улице Станкевича инспекторы ДПС задержали «Мицубиси Лансер» с тонированными передними стеклами. Гаишники проверили документы и выяснили, что водитель, 27-летний воронежец, попадался на таком нарушении уже не в первый раз.

В итоге решение о том, что с ним делать, принимали в Ленинском районном суде. Там посчитали, что молодому человеку лучше поразмышлять о своем поведении за решеткой. В итоге по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции он отсидит двое суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU