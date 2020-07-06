В Воронеже чиновники управления соцзащиты украли у государства 11 миллионов рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T17:10:45+03:00

Они оформляли субсидии на бывших коллег и знакомых, не имевших право их получать

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Сотрудники прокуратуры Левобережного района и оперативники регионального управления ФСБ раскрыли махинацию местных чиновников.

По версии следствия, сотрудники из руководящего состава управления социальной защиты Левобережного района оформили субсидии на бывших коллег и знакомых – их было больше 20-ти. Причем люди эти не имели прав на господдержку. Делали это чиновники в течение более трех лет. Деньги после их поступления обналичивали и клали себе в карман. В результате государственная казна лишилась более 11 миллионов рублей.

- По материалам прокурорской проверки сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание, грозящее аферистам, - десять лет лишения свободы. В адрес директора районного управления социальной защиты внесли представление об устранении нарушений закона с требованием об увольнении их виновников, - сообщили в прокуратуре Левобережного района.

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ИСТОЧНИК KP.RU