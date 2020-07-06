2020-07-06T16:04:01+03:00
Здоровье

В Воронежскую больницу №1 поставят новейшие компьютерный томограф и ультразвуковой сканер

Уже пришли в медцентр оборудование для контрастного рентгенологического исследования кровеносных сосудов, новые массажные столы и кинезиотерапевтическая установка
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежская областная клиническая больница №1 в конце июня получила новый ангиографический комплекс - оборудование для контрастного рентгенологического исследования кровеносных сосудов. Аппаратура поступила в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Кроме этого, больница получит компьютерный томограф, ультразвуковой сканер экспертного класса, реабилитационное и другое оборудование.

Новый ангиографический комплекс, компьютерный томограф, ультразвуковой сканер позволят вывести диагностику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний на качественно новый уровень.

В палату реанимации и интенсивной терапии неврологического отделения для больных с нарушениями мозгового кровообращения установили современный аппарат искусственной вентиляции легких - для особо тяжелых больных с геморрагическими и ишемическими инсультами.

Новые массажные столы и кинезиотерапевтическая установка будут применяться в региональном сосудистом центре для реабилитации пациентов с заболеванием центральной нервной системы, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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