Медучреждения Воронежской области постепенно возвращаются к «докоронавирусному» режиму работы

6 Июль 2020 2020-07-06T16:02:10+03:00

Для лечения пациентов с COVID-19 в нашем регионе остаются 2374 койки

Изменить размер текста: A A

Медучреждения Воронежской области постепенно возвращаются к привычному режиму работы. В шести уже провели частичное обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в городской больнице №20 сократили 40 коек, в областной детской больнице №2 – 50, в Новоусманской РБ – 10, в Острогожской РБ – 15, в Россошанской РБ – 20, в Павловском госпитале – 20.

Таким образом, стационарное лечение заболевших COVID-19 продолжают в 24 медицинских учреждениях на 2374 койках.

Больше всего мест для пациентов с этим заболеванием в ВГКБСМП №8 – 420 коек, ВОКБ №1 – 400, ВГКБСМП №10 – 180, Борисоглебская РБ – 120 коек, ВГКБ №11 – 110 и ВОКЦПиБС – 105.

Напомним, что с 29 июня в Калачеевской, Панинской, Поворинской и Ольховатской районных больницах провели полное обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом. С 1 июля прекратили прием пациентов с COVID-19 областная детская больница №1 и городские больницы №№5,16.

ИСТОЧНИК KP.RU