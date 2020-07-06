Жительница Воронежа хотела продать детские вещи на сайте бесплатных объявление и стала жертвой мошенников
За 5 июля мошенники обчистили семерых жителей Воронежской области, причем в большинстве случаев дистанционно.
30-летняя жительница Левобережного района Воронежа разместила объявление о продаже детской одежды на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время она получила сообщение от неизвестного о намерении купить вещи и воспользоваться услугой доставки. Чтобы оформить покупателю доставку, нужно было перейти по ссылке. Женщина ввела на неизвестном портале персональные данные банковской карты, после чего с ее расчетного счета исчезли около 30 тысяч рублей.
Будьте бдительны при осуществлении финансовых сделок с неизвестными лицами, тщательно проверяйте информацию, поступающую от незнакомых, в том числе в интернете.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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