Жительница Воронежа хотела продать детские вещи на сайте бесплатных объявление и стала жертвой мошенников

6 Июль 2020 2020-07-06T12:54:22+03:00

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За 5 июля мошенники обчистили семерых жителей Воронежской области, причем в большинстве случаев дистанционно.

30-летняя жительница Левобережного района Воронежа разместила объявление о продаже детской одежды на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время она получила сообщение от неизвестного о намерении купить вещи и воспользоваться услугой доставки. Чтобы оформить покупателю доставку, нужно было перейти по ссылке. Женщина ввела на неизвестном портале персональные данные банковской карты, после чего с ее расчетного счета исчезли около 30 тысяч рублей.

Будьте бдительны при осуществлении финансовых сделок с неизвестными лицами, тщательно проверяйте информацию, поступающую от незнакомых, в том числе в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU