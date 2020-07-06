2020-07-06T10:03:26+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионер на "Матизе" сбил пешехода

25-летний парень попал в больницу с травмами
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 5 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 96 ДТП, больше половины из них произошло в областном центре - 54. В авариях пострадали шесть человек.

Около 8.30 на ул.Солнечной 69-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

25-летнего парня с травмами отвезли в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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