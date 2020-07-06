В Воронеже пенсионер на "Матизе" сбил пешехода
25-летний парень попал в больницу с травмами
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 5 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 96 ДТП, больше половины из них произошло в областном центре - 54. В авариях пострадали шесть человек.
Около 8.30 на ул.Солнечной 69-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
25-летнего парня с травмами отвезли в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU