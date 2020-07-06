Для воронежских школьников проведут квизы и стендап

6 Июль 2020 2020-07-06T08:29:34+03:00

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Фестиваль детской и юношеской литературы «Читай-Болтай» проведёт литературный марафон для школьников, на эти цели организаторы получили президентский грант в 499 тыс. руб. Средства пойдут на проведение серии литературных квизов и стендапов для школьников. Мероприятия состоятся в этом году в несколько этапов, первый намечен на конец сентября 2020 года, в них смогут принято участие все желающие.

Литературный стендап организаторы определили как конкурс 10-минутных презентаций книг, подобранных организаторами по определенной теме. Литературный квиз - интеллектуально-развлекательная битва нескольких команд, полностью основанная на литературных произведениях. Литературный марафон пройдёт в Доме молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU