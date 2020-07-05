2020-07-05T18:04:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области сгорела иномарка

Татьяна МИСТЮКОВА
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Пожарные не смогли спасти иномарку. Фото ГУ МЧС по Воронежской области.Пожарные не смогли спасти иномарку. Фото ГУ МЧС по Воронежской области.
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Сегодня в селе Ливенка Павловского района сгорела иномарка. В ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что вызов о возгорании автомобиля "Рено Флюенс" поступил на диспетчерский пульт в 13.22. Тут же на место выехал расчет из четверых пожарных. Спасти авто они не успели. По оперативной информации пострадавших нет.

Ранее спасатели предупредили, что 6,7 и 8 июля по Воронежской области ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха может достигнуть 35-40 градусов. В связи с этим в ведомстве напомнили о необходимости соблюдении правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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