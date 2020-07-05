Житель Воронежской области спрятал угнанный автомобиль в кустах
29-летнему жителю Борисоглебска полицейские вернули "четверку".
Перед этим в дежурной части ОМВД города молодой человек рассказал стражам порядке, где он оставил свой ВАЗ-2104, а также примерное время пропажи авто.
В итоге полицейские по горячим следам нашли похитителя.
- Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 34-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
В отделе полиции он рассказал, что все произошло на фоне употребления алкоголя: подозреваемый увидел незапертый автомобиль и решил его угнать. "Добычу" он спрятал от посторонних глаз в кустарнике в лесополосе.
В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU