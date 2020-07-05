2020-07-05T11:39:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области двух несовершеннолетних велосипедистов сбили машины

Один ребенок попал в больницу
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу около шести вечера в селе Верхний Карачан в Грибановском районе 39-летний водитель ВАЗ-21061 сбил 9-летнего мальчика на велосипеде. Как отметили в ГУ МВД, ребенок ехал по проезжей части во встречном направлении к "Жигулям". От столкновения мальчик получил травмы, его отправили в больницу.

А чуть позже, примерно в 20.12, в поселке Воля Новоусманского района сбили 17-летнего велосипедиста. ДТП произошло на центральной улице: водитель, который наехал на парня, скрылся с места аварии. Молодой человек получил раны, но до больницы в этом случае дело не дошло. Медицинскую помощь ему оказали на месте. А потом и нашли водителя.

- Им оказался 51-летний местный житель, который управлял автомашиной ВАЗ-210443. Сейчас по обоим случаям полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествий, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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