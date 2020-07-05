2020-07-05T09:21:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области этой ночью сгорели два дома

Один человек пострадал
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня в Воронежской области сгорели два дома. Первый - в Каменском районе. Звонок о возгорании в селе Сончино поступил на пульт дежурного МЧС в 01.12. К сожалению, пожарные уже не смогли там ничего сделать - огонь уничтожил жилой дом площадью 7х7 метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, в 01.40 пожар был ликвидирован, один человек пострадал.

Второе ЧП случилось в поселке Абрамовка Таловского района. В 03.12 оттуда позвонили и сообщили, что тоже горит частный дом. Пожар спасатели потушили в 03.36. К этому времени огонь успел уничтожить кровлю по всей площади строения, крыльцо, стены в коридоре. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области 5 июля от коронавируса умерли еще три человека
В Воронежской области показатели снятия ограничений по коронавирусу все еще не перешагнули нормативные значения
В Воронежской области на 5 июля коронавирус подтвердился еще у 148 человек
В Воронежской области этой ночью сгорели два дома
В Воронежской области девушка через мобильное приложение обворовала пенсионерку
В Воронеже по ночам закрыли въезд на дамбу Чернавского моста
Жительницу Воронежа, которую сбил на переходе водитель «Ауди А8», перевели из реанимации
В Воронеже 15-летний школьник угнал автомобиль у мамы своего приятеля
В Воронеже парень сорвался с балкона на козырек у подъезда
Крупных воронежских дорожников подозревают в сговоре на торгах
Сидящая на подоконнике 15 этажа школьница напугала воронежцев
Стало известно, сколько будет стоить проезд в обход Лосево в Воронежской области