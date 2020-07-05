В Воронежской области этой ночью сгорели два дома

5 Июль 2020 2020-07-05T09:21:21+03:00

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Сегодня в Воронежской области сгорели два дома. Первый - в Каменском районе. Звонок о возгорании в селе Сончино поступил на пульт дежурного МЧС в 01.12. К сожалению, пожарные уже не смогли там ничего сделать - огонь уничтожил жилой дом площадью 7х7 метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, в 01.40 пожар был ликвидирован, один человек пострадал.

Второе ЧП случилось в поселке Абрамовка Таловского района. В 03.12 оттуда позвонили и сообщили, что тоже горит частный дом. Пожар спасатели потушили в 03.36. К этому времени огонь успел уничтожить кровлю по всей площади строения, крыльцо, стены в коридоре. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU