Сидящая на подоконнике 15 этажа школьница напугала воронежцев

4 Июль 2020 2020-07-04T18:06:57+03:00

В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что возбуждено административное дело о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ) Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Вечером 3 июля жители дома №93/6 по улице Тютчева в Боровом не на шутку испугались, когда увидели, что на 15 этаже, высунув ноги из окна, на подоконнике сидит девочка. Неизвестно, что подтолкнуло 7-летнего ребенка на такую опасную шалость.

Примерно в 20.30 о тревожной ситуации сообщили спасателям. Но как рассказали «КП-Воронеж» в городском управлении ГО и ЧС, ребенок сам забрался обратно в квартиру, когда услышал, что вернулась мать.

Оказалось, что 28-летняя женщина вместе с годовалой дочерью отправилась ненадолго в магазин. Старшая дочь осталась на время одна.

В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что возбуждено административное дело о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU