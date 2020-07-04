2020-07-04T11:49:32+03:00
Общество

Показатели для снятия ограничений по коронавирусу в Воронежской области максимально приблизились к норме

Необходимо, чтобы доля свободного коечного фонда еще немного увеличилась
Олег ИВАНОВ
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Койки сокращаются за счёт обратного перепрофилирования под плановую госпитализацию.Койки сокращаются за счёт обратного перепрофилирования под плановую госпитализацию.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, 4 июля еще немного приблизились к необходимой норме.

Коэффициент распространения инфекции: 0,84 (норма 0,8).

Свободный коечный фонд для лечения Covid-19: 38,3% (норма 50%). Койки сокращаются за счёт обратного перепрофилирования под плановую госпитализацию.

А тестирование на 100 тысяч жителей: 187,9 (норма 90).

4 июля официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 152 человек в Воронежской области. Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом общее число человек с COVID-19 в нашем регионе достигло 8 211.

Тем временем губернатор Александр Гусев еще на два дня продлил в регионе режим самоизоляции - теперь ограничения действуют до 7 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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