Показатели для снятия ограничений по коронавирусу в Воронежской области максимально приблизились к норме
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, 4 июля еще немного приблизились к необходимой норме.
Коэффициент распространения инфекции: 0,84 (норма 0,8).
Свободный коечный фонд для лечения Covid-19: 38,3% (норма 50%). Койки сокращаются за счёт обратного перепрофилирования под плановую госпитализацию.
А тестирование на 100 тысяч жителей: 187,9 (норма 90).
4 июля официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 152 человек в Воронежской области. Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом общее число человек с COVID-19 в нашем регионе достигло 8 211.
Тем временем губернатор Александр Гусев еще на два дня продлил в регионе режим самоизоляции - теперь ограничения действуют до 7 июля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU