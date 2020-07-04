На воронежской трассе перевернулась «Тойота Камри»

4 Июль 2020 2020-07-04T10:30:19+03:00

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 151 ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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3 июля примерно в 23.00 в Новоусманском районе перевернулся автомобиль «Тойота Камри». ДТП случилось на 267 км автодороги «Курск-Борисоглебск». 61-летний водитель иномарки ехал в направлении Воронежа, но съехал в кювет.

- В результате ДТП водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 151 ДТП, из них в областном центре – 104, на федеральных трассах - 15, в районах области – 32. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU