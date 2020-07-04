2020-07-04T08:49:39+03:00
Общество

В воронежском парке «Дельфин» пройдет вырубка аварийных деревьев

Также спилят сухие ветки и те, что опасно нависают над дорожками или над объектами отдыха
Олег ИВАНОВ
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С этой недели на всей территории воронежского парка «Дельфин» начнется санитарная обрезка, рубка сухостойных и аварийных деревьев, обрезка кустарников. Как объяснили в официальных соцсетях парка, к работам приступили, потому что буквально пару дней назад рухнула сухая сосна в районе фигуры «Рыба-Кит».

С представителями управления экологии уже провели обследование состояния деревьев и кустарников в парке. Готовится разрешительная документация.

Всего должны вырубить несколько сосен и вязов. Также спилят сухие ветки и те, что опасно нависают над дорожками или над объектами отдыха.

В Воронеже 22 апреля подписали концессионное соглашение на реконструкцию парка «Дельфин» (ул. Остужева, 2). Ориентировочная сумма инвестиций составит порядка 140 млн рублей.

Во время обсуждения проекта реконструкции парка «Дельфин» с концессионером и профильными управлениями мэрии встал вопрос целесообразности установки колеса обозрения. Для него потребуется найти участок около тысячи квадратных метров, свободный от насаждений. Либо вырубить имеющиеся деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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