2020-07-03T17:17:51+03:00
Общество

Сотрудники Нововоронежской АЭС защитили магистерские диссертации по новой специальности

Шесть сотрудников Нововоронежской АЭС закончили обучение и на отлично защитили магистерские диссертации по новой специальности «Управление ресурсообеспечением АЭС»
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Фото: Роман Пышкин.Фото: Роман Пышкин.
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Два года назад специальность была открыта в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) по инициативе нововоронежских атомщиков.

Фото: Роман Пышкин.

Фото: Роман Пышкин.

Закупочная деятельность – одно из самых динамично развивающихся направлений в жизненном цикле АЭС. Профессионализм хорошего закупщика складывается из трех основных направлений: технические знания оборудования и механизмов АЭС, экономика и юриспруденция. Четвертое важное направление – знание информационной системы SAP, на которой построены все закупочные процессы.

«Управление закупок Нововоронежской АЭС сформировано из технических специалистов, юристов и экономистов. Ранее, нам приходилось дополнительно обучать наших закупщиков, чтобы они могли выполнять весь комплекс работ. Теперь у нас есть возможность готовить высококлассных специалистов прямо на студенческой скамье. После окончания обучения по специальности «Управление ресурсообеспечением АЭС», мы получаем универсальных закупщиков, готовых сразу же приступить к работе», - отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по общим вопросам, первый выпускник новой специальности ВГТУ Вячеслав Шваров.

Фото: Роман Пышкин.

Фото: Роман Пышкин.

Новая группа студентов приступит к обучению уже в сентябре 2020 года. В планах – открытие заочного отделения, т.к. специальность «Управление ресурсообеспечением АЭС» вызвала большой интерес не только среди сотрудников атомных станций Концерна «Росэнергоатом», но и среди других дивизионов Госкорпорации «Росатом».

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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