2020-07-03T12:07:27+03:00
Экономика

«Открытие» продолжает выдавать льготные кредиты предпринимателям

Во второй половине июня банк поддержал возобновление деятельности воронежских компаний на 52,5 миллиона рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Среди заемщиков - компании по производству металлоконструкций, торговли игрушками и строительными материалами, ресторанный бизнес и автодилеры. Основной целью льготного кредитования является пополнение оборотных средств, в том числе и на выплату зарплаты.

По условиям программы заемщику предоставляется ставка 2% в течение базового периода (до 1 декабря текущего года) и периода наблюдения (до 1 апреля 2021-го). Кредит можно получить на пополнение оборотных средств, включая выплату заработной платы; рефинансирование кредитов на зарплату под 0% и программ Минэкономразвития. Данным предложением могут воспользоваться представители пострадавших от пандемии отраслей - юридические лица или ИП, имеющие сотрудников. Важно, что при сохранения 90% сотрудников, кредит не нужно будет возвращать.

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» последовательно помогает бизнесу: мы первыми на рынке предложили кредитные каникулы, отменили абонентскую плату, комиссии на основных пакетах РКО и комиссию за выдачу денег в кассе, предложили предпринимателям серию антикризисных вебинаров и бизнес-кейсов на бесплатном обучающем портале Open Academy. Уверен, в скором времени бизнес-сообщество адаптируется к нынешним условиям, выработает свои механизмы для того, чтобы начать снова расти, - отметил Дмитрий Чебряков, управляющий Воронежским филиалом банка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области объяснили 1258 выздоровевших от коронавируса за сутки
Доверчивый воронежец перевел лжепродавцу 50 тысяч за несуществующий автомобильный двигатель
«Открытие» продолжает выдавать льготные кредиты предпринимателям
Коэффициент распространения коронавируса в Воронежской области еще больше приблизился к норме
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
В Воронеже пройдет чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ
Ссора двух воронежских пенсионеров завершилась поножовщиной
В Воронежской области штормовое предупреждение по жаре продлили до 8 июля
Жительница воронежского райцентра попала под колеса «Форда»
В Воронеже за время пандемии центр «Доступная среда» передал средства защиты от короновируса 4000 врачам
В Воронежской области количество заболевших коронавирусом превысило 8 тысяч
Более 80% жителей Воронежской области одобрили поправки в Конституцию
Вспышка коронавируса в пансионате под Воронежем обернулась уголовным делом
В Воронеже освобождают от листвы дорожные знаки
В Воронеже будут судить ОПГ, торговавшую синтетическими наркотиками
Директор сервиса в Воронеже решил расширить производство за счет зарплат своих сотрудников
В Воронеже показали, на каком этапе реконструкция моста на 9 Января
Владимир Нетёсов: «В единстве действий с Общественной палатой мы сможем реализовать глобальные проекты по развитию региона»
В Воронежской области антимонопольщики заставили горэлектросеть снизить цену аренды опор почти в 10 раз
В Воронеже дорожники рассказали, где будет ремонт в ближайшее время
В Воронеже поймали водителя, отправившего в больницу двух 17-летних мотоциклистов
В Воронеже попросили 9,9 млн рублей на «энергоэффективный» капремонт трех многоэтажек
Из воронежского «Бурана» ушли два игрока
В Воронеже трех крупных чиновников обвиняют в аферах с бомбоубежищами
В Воронеже поймали серийного автовора
Воронежец на «Киа Рио» насобирал штрафов за превышение скорости более чем на 30 тысяч рублей
В Воронеже ищут пропавшую женщину с 1,5-месячным сыном
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов