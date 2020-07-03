«Открытие» продолжает выдавать льготные кредиты предпринимателям

3 Июль 2020 2020-07-03T12:07:27+03:00

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Среди заемщиков - компании по производству металлоконструкций, торговли игрушками и строительными материалами, ресторанный бизнес и автодилеры. Основной целью льготного кредитования является пополнение оборотных средств, в том числе и на выплату зарплаты.

По условиям программы заемщику предоставляется ставка 2% в течение базового периода (до 1 декабря текущего года) и периода наблюдения (до 1 апреля 2021-го). Кредит можно получить на пополнение оборотных средств, включая выплату заработной платы; рефинансирование кредитов на зарплату под 0% и программ Минэкономразвития. Данным предложением могут воспользоваться представители пострадавших от пандемии отраслей - юридические лица или ИП, имеющие сотрудников. Важно, что при сохранения 90% сотрудников, кредит не нужно будет возвращать.

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» последовательно помогает бизнесу: мы первыми на рынке предложили кредитные каникулы, отменили абонентскую плату, комиссии на основных пакетах РКО и комиссию за выдачу денег в кассе, предложили предпринимателям серию антикризисных вебинаров и бизнес-кейсов на бесплатном обучающем портале Open Academy. Уверен, в скором времени бизнес-сообщество адаптируется к нынешним условиям, выработает свои механизмы для того, чтобы начать снова расти, - отметил Дмитрий Чебряков, управляющий Воронежским филиалом банка.