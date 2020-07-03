Ссора двух воронежских пенсионеров завершилась поножовщиной

3 Июль 2020 2020-07-03T11:06:55+03:00

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Поздним вечером 29 июня в квартире дома на Московском проспекте собрались два 65-летних приятеля. Начали выпивать и беседовать. А потом не сошлись во мнениях. В результате ссоры один из мужчин схватил со стола нож и ударил им приятеля в грудь. Оставив истекающего кровью товарища в квартире, злоумышленник без малейших угрызений совести отправился восвояси.

Раненого обнаружила вернувшаяся домой сожительница. Женщина срочно вызвала неотложку. Оперативники задержали подозреваемого на улице Белостокской. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину заключили в изолятор временного содержания.

Если суд докажет его вину, злоумышленнику грозит 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU