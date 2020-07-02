В Воронеже будут судить ОПГ, торговавшую синтетическими наркотиками
Группе из четырех человек предстоит ответить за сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
По версии следствия, в марте 2019 года они организовали ОПГ в Тамбовской области, но в планах была работа и в соседнем регионе - Воронежском.
- Поочередно в состав этой группы вошли: женщина в возрасте 30-лет и трое мужчин в возрасте 35, 23 и 26 лет. Их характеризовала устойчивость и сплоченность, осознание общности целей. Единое руководство неустановленным лицом в электронной программе «Telegram», под контролем которого находились финансовые потоки. К участникам группы применялись методы штрафов и поощрений, - прокомментировали в прокуратуре Воронежской области.
Преступники детально готовились к каждой сделке.
Однако в октябре 2019 года при попытке сбыта наркотического средства «N-метилэфедрон» в крупном размере всех четверых задержали. Уголовное дело направлено в Центральный районный Воронежа. Участникам ОПГ грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU