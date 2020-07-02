2020-07-02T22:42:19+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить ОПГ, торговавшую синтетическими наркотиками

Преступники пытались работать сразу в двух регионах
Олег ИВАНОВ
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Группе из четырех человек предстоит ответить за сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2019 года они организовали ОПГ в Тамбовской области, но в планах была работа и в соседнем регионе - Воронежском.

- Поочередно в состав этой группы вошли: женщина в возрасте 30-лет и трое мужчин в возрасте 35, 23 и 26 лет. Их характеризовала устойчивость и сплоченность, осознание общности целей. Единое руководство неустановленным лицом в электронной программе «Telegram», под контролем которого находились финансовые потоки. К участникам группы применялись методы штрафов и поощрений, - прокомментировали в прокуратуре Воронежской области.

Преступники детально готовились к каждой сделке.

Однако в октябре 2019 года при попытке сбыта наркотического средства «N-метилэфедрон» в крупном размере всех четверых задержали. Уголовное дело направлено в Центральный районный Воронежа. Участникам ОПГ грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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