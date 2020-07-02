Директор сервиса в Воронеже решил расширить производство за счет зарплат своих сотрудников
30-летнего генерального директора ООО «Растр-Сервис» обвиняют в том, что он больше двух месяцев не платил зарплату, хотя деньги на то были (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
По версии следствия, с марта по июнь 2019 года руководитель оставил без дохода 19 работников. Задолженность перед ними превысила 860 тысяч рублей.
- Директор общества имел реальную возможность погасить долг, однако не делал этого. Он использовал имеющиеся средства для увеличения финансово-хозяйственных результатов организации и расширения масштабов деятельности, - отмечают в прокуратуре.
Вину, правда, руководитель признал полностью. В период следствия задолженность по зарплате была частично погашена. Уголовное дело направлено в мировой суд, который и решит, какое будет наказание. Максимально за такой проступок грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU