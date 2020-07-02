2020-07-02T22:01:50+03:00
Общество

Директор сервиса в Воронеже решил расширить производство за счет зарплат своих сотрудников

Два месяца руководитель ничего не платил рабочим
Олег ИВАНОВ
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30-летнего генерального директора ООО «Растр-Сервис» обвиняют в том, что он больше двух месяцев не платил зарплату, хотя деньги на то были (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, с марта по июнь 2019 года руководитель оставил без дохода 19 работников. Задолженность перед ними превысила 860 тысяч рублей.

- Директор общества имел реальную возможность погасить долг, однако не делал этого. Он использовал имеющиеся средства для увеличения финансово-хозяйственных результатов организации и расширения масштабов деятельности, - отмечают в прокуратуре.

Вину, правда, руководитель признал полностью. В период следствия задолженность по зарплате была частично погашена. Уголовное дело направлено в мировой суд, который и решит, какое будет наказание. Максимально за такой проступок грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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