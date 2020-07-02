2020-07-02T20:00:45+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «В единстве действий с Общественной палатой мы сможем реализовать глобальные проекты по развитию региона»

В Воронеже 2 июля состоялось первое заседание Общественной палаты региона нового состава, в котором приняли участие глава региона Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.
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По традиции открыл заседание старейший по возрасту член Общественной палаты – Бронислав Табачников. Он сообщил, что Общественная палата четвертого состава сформирована полностью – это 60 человек, из которых 51 зарегистрировался для участия в работе первого установочного заседания.

Затем с приветственным словом выступил Александр Гусев. Губернатор отметил, что в составе действующей Палаты значительное число новых представителей сектора социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских и благотворительных обществ. Но при этом сохранена преемственность, что позволит приступить к работе, минуя период адаптации.

– Поздравляю вас с началом работы четвертого состава областной Общественной палаты. Состав представительный, сбалансированный, боевой и я уверен, будет очень действенный, – подчеркнул глава региона.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов акцентировал внимание собравшихся на том, что через площадку Общественной палаты граждане должны иметь возможность участвовать в развитии региона.

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