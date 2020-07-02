2020-07-02T18:54:26+03:00
Общество

В Воронежской области антимонопольщики заставили горэлектросеть снизить цену аренды опор почти в 10 раз

Предприятие хотело получать с каждый опоры 254 рубля в месяц при рентабельной цене в 28 рублей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

МУП «Лискинская горэлектросеть» и АО «Квант-телеком» не смогли договориться по цене аренды опор воздушных линий электропередач для подвеса кабелей связи. Первой компании, как не трудно догадаться из названия, принадлежит большинство подобных конструкций в городе Лиски.

В 2019 году горэлектросеть решила повысить провайдеру цену со 150 рублей за 1 опору в месяц до 254 рублей. Тут-то в дело и пришлось вмещаться антимонопольщикам.

- Было установлено, что цена на оказываемые аналогичные услуги, предоставляемые другими хозсубъектами на территории Воронежской области, в том числе в Воронеже, существенно ниже, - комментируют в региональном УФАС.

Оказалось, что в цену на услугу включили затраты на амортизацию и ремонт.

- Однако Управлением по госрегулированию тарифов Воронежской области для МУП «Лискинская горэлектросеть» установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии, в котором учтены аналогичные расходы, - объясняют в УФАС.

В итоге оказалось, что справедливая рекомендуемая рентабельная цена на указанные услуги составляет не более 28 рублей с учетом НДС за одну опору.

- Таким образом, действия МУП «Лискинская горэлектросеть» нарушили пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Были выданы предписания об устранении выявленного нарушения, - заключили антимонопольщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже будут судить ОПГ, торговавшую синтетическими наркотиками
Директор сервиса в Воронеже решил расширить производство за счет зарплат своих сотрудников
В Воронеже показали, на каком этапе реконструкция моста на 9 Января
Владимир Нетёсов: «В единстве действий с Общественной палатой мы сможем реализовать глобальные проекты по развитию региона»
В Воронежской области антимонопольщики заставили горэлектросеть снизить цену аренды опор почти в 10 раз
В Воронеже дорожники рассказали, где будет ремонт в ближайшее время
В Воронеже поймали водителя, отправившего в больницу двух 17-летних мотоциклистов
В Воронеже попросили 9,9 млн рублей на «энергоэффективный» капремонт трех многоэтажек
Из воронежского «Бурана» ушли два игрока
В Воронеже трех крупных чиновников обвиняют в аферах с бомбоубежищами
В Воронеже поймали серийного автовора
Воронежец на «Киа Рио» насобирал штрафов за превышение скорости более чем на 30 тысяч рублей
В Воронеже ищут пропавшую женщину с 1,5-месячным сыном
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов