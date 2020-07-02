В Воронеже дорожники рассказали, где будет ремонт в ближайшее время

2 Июль 2020 2020-07-02T18:05:25+03:00

Трудиться бригады будут на семи улицах

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Со 2 на 3 июля планируется в Воронеже продолжатся работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

- улица 40 лет Октября: днём - подготовительные работы под устройство съездов;

- улица Большая Манежная: ночью - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Войкова: днём - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём - подготовительные работы под устройство съездов;

- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;

- проспект Революции: днём - устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;

- улица Ростовская: ночью - устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона, поднятие горловин колодцев.

В пресс-службе мэрии предупреждают, что планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU