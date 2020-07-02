В Воронеже дорожники рассказали, где будет ремонт в ближайшее время
Со 2 на 3 июля планируется в Воронеже продолжатся работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- улица 40 лет Октября: днём - подготовительные работы под устройство съездов;
- улица Большая Манежная: ночью - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;
- улица Войкова: днём - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;
- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём - подготовительные работы под устройство съездов;
- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;
- проспект Революции: днём - устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;
- улица Ростовская: ночью - устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона, поднятие горловин колодцев.
В пресс-службе мэрии предупреждают, что планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU