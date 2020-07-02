В Воронеже поймали водителя, отправившего в больницу двух 17-летних мотоциклистов

2 Июль 2020 2020-07-02T17:42:35+03:00

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Воронежские инспекторы ГИБДД задержали 30-летнего воронежца, водителя «ЗАЗ Шанс». 30 июня он сбил двух несовершеннолетних мотоциклистов.

ДТП случилось около шести часов вечера на 201 километре дороги Курск-Воронеж в Семилукском районе. Легковушка вильнула вбок и сбила мотоцикл «Рейсер», на котором ехали двое 17-летних парней (оба – местные жители). Подростки получили травмы, их отвезли в больницу. А водитель скрылся с места аварии.

Теперь автомобилист будет привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП. По части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» ему грозит штраф - 1,5 тысячи рублей. По, частям 2 и 3 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» может быть взыскано 30 тысяч рублей плюс есть вероятность, что отберут права на 1,5 – 2 года, либо еще и посадят на 15 суток. Ну и наконец, максимальная ответственность по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - штраф 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU