Из воронежского «Бурана» ушли два игрока

2 Июль 2020 2020-07-02T18:09:56+03:00

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С начала следующей недели «Буран» начнет подготовку к сезону 2020/2021 годов. 6 июля команда соберется, 7 и 8-го хоккеисты пройдут медосмотр. А с 9 июля запланирован выезд в Нововоронеж. Там начнется первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до 18 июля. А с 20 июля по 16 августа пройдет второй – на этот раз в Воронеже.

1 и 5 августа «ураганные» сыграют два контрольных матча с ХК «Тамбов» - сначала в Воронеже, потом в Тамбове. 10 и 11 августа в столице Черноземья «Буран» также дважды сразится с «Динамо» из Красногорска.

С 17 по 20 августа «ураганные» будут участвовать в турнире в Пензе. С 21 по 27 августа пройдет еще один сбор в Воронеже. С 28 по 30 августа запланирован выезд на турнир в Тамбов. 1 сентября команда вернется в Воронеж. В родных стенах «ураганные» будут находиться до старта первенства ВХЛ.

На днях по обоюдному согласию расторгли контракты с защитниками Иваном Ковалевым и Никитой Громовым. Таким образом, в составе «Бурана» готовиться к новому сезону будут следующие игроки:

вратари: Денис Перевозчиков, Захар Виноградов, Егор Литвинцев;

защитники: Егор Баланов, Денис Ванин, Вадим Ефимов, Дмитрий Кузнецов, Александр Микулович, Кирилл Щукин;

нападающие: Никита Аноховский, Руслан Ахметвалиев, Артем Гарифулин, Андрей Демидов, Максим Лазарев, Никита Лукин, Данила Макаров, Дмитрий Попов, Анатолий Раенко, Владислав Рыбаков, Александр Черников, Александр Чиглинцев, Александр Шипилов, Владислав Червоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU