В Воронеже поймали серийного автовора
Мужчина забирал из машин магнитолы, радары и видеорегистраторы
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В июне по Воронежу прокатилась волна автокраж: из машин похищали автомагнитолы, видеорегистраторы и радар-детекторы. Все кражи происходили по ночам.
Оперативники отсмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения и установили личность подозреваемого. 37-летний рецидивист в полиции признался, что разбивал стекла в автомобилях камнями или отверткой, похищал имущество, а затем сдавал в ломбарды.
В настоящее время установили причастность подозреваемого к шести эпизодам.
ИСТОЧНИК KP.RU