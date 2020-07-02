2020-07-02T16:01:42+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийного автовора

Мужчина забирал из машин магнитолы, радары и видеорегистраторы
Ярослав ИВАНОВ
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В июне по Воронежу прокатилась волна автокраж: из машин похищали автомагнитолы, видеорегистраторы и радар-детекторы. Все кражи происходили по ночам.

Оперативники отсмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения и установили личность подозреваемого. 37-летний рецидивист в полиции признался, что разбивал стекла в автомобилях камнями или отверткой, похищал имущество, а затем сдавал в ломбарды.

В настоящее время установили причастность подозреваемого к шести эпизодам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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