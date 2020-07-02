Воронежец на «Киа Рио» насобирал штрафов за превышение скорости более чем на 30 тысяч рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T18:08:36+03:00

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Инспекторы остановили в Воронеже автомобиль «Киа Рио» под управлением 51-летнего местного жителя. Оказалось, что у водителя задолженность по административным штрафам более чем на 30 тысяч рублей. И практически все штрафы - за превышение установленного скоростного режима.

- В отношении водителя составлено 37 протоколов по фактам административных правонарушений по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Предусмотрено наказание в виде штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU