2020-07-02T18:08:36+03:00
Происшествия

Воронежец на «Киа Рио» насобирал штрафов за превышение скорости более чем на 30 тысяч рублей

Теперь ему грозит штраф или обязательные работы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Предусмотрено наказание в виде штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафаПредусмотрено наказание в виде штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Инспекторы остановили в Воронеже автомобиль «Киа Рио» под управлением 51-летнего местного жителя. Оказалось, что у водителя задолженность по административным штрафам более чем на 30 тысяч рублей. И практически все штрафы - за превышение установленного скоростного режима.

- В отношении водителя составлено 37 протоколов по фактам административных правонарушений по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Предусмотрено наказание в виде штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24