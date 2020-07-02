2020-07-02T15:45:41+03:00
Общество

В Воронеже ищут пропавшую женщину с 1,5-месячным сыном

Наталья Михайлова ушла из дома в Белгороде 30 июня
Юрий КОЗЛОВ
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Натальи Михайловой с сыном Данилой нет дома уже двое суток.Натальи Михайловой с сыном Данилой нет дома уже двое суток.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.
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В поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж» просят помочь в поисках 34-летней Натальи Михайловой и ее 1,5-месячного сына Данилы. Женщина с ребенком ушла из дома в Белгороде 30 июня около 15 часов и до сих пор не вернулась. Не исключено, что она уехала на попутке в направлении Воронежа.

Приметы Натальи Михайловой: рост 155 сантиметров, худощавая, длинные рыжие волосы, голубые глаза и веснушки. 30 июня была одета в черную футболку с рисунком, длинную темно-синюю юбку, обута в белые с голубым мокасины.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас женщина с ребенком, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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