Воронежский хор Fermata занял первое место в Международном военно-патриотическом конкурсе «Память сильнее времени»
Эстрадный коллектив представил музыкальное видео
Фото ВКЗ
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Эстрадный хор Fermata, который базируется в Воронежском концертном зале, принял участие в третьем Международном военно-патриотическом конкурсе «Память сильнее времени», который проходил онлайн с 24 апреля по 20 июня. Воронежский коллектив представил видео в номинации «Короткометражный фильм. Музыкальное видео» под названием «Наша Россия» и занял первое место.
ИСТОЧНИК KP.RU