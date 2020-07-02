Воронежский хор Fermata занял первое место в Международном военно-патриотическом конкурсе «Память сильнее времени»

2 Июль 2020 2020-07-02T14:46:02+03:00

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Эстрадный хор Fermata, который базируется в Воронежском концертном зале, принял участие в третьем Международном военно-патриотическом конкурсе «Память сильнее времени», который проходил онлайн с 24 апреля по 20 июня. Воронежский коллектив представил видео в номинации «Короткометражный фильм. Музыкальное видео» под названием «Наша Россия» и занял первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU